Специалист по безопасности Старостин рассказал о правилах поведения в горах во время непогоды

Директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин рассказал о правилах поведения в горах во время непогоды.

«Надо понимать, что в горной среде достаточно большая площадь водосбора, и это вода будет, набирая силу, естественным образом вниз. Не стоит укрываться в природных руслах рек», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, также рискованно размещать лагеря на необорудованных пляжах и в других местах.

«Туристы часто ставят палатки или просто приезжают на машинах в так называемые щели, потому что там очень живописные места», — пояснил эксперт.

Как отметил Старостин, при непогоде важно эвакуироваться в вышележащие укрытия, места с преобладающей высотой, где вероятность схода селя и большой массы воды будет минимальной.

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