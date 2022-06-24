Режиссёр Бикбаев рассказал о своих проектах

Руководитель Открытого театрального пространства «Арт-платформа» режиссёр Дмитрий Бикбаев рассказал о своих проектах.

«Спектакль «Мне не больно» в планах. Это достаточно сложный проект. Я хотел реализовать его как можно быстрее, но мы тут навыигрывали грантов, поэтому в приоритете сейчас всё то, что должно быть реализовано до конца года», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил Бикбаев, он зарекался возвращаться на сцену, но у него случился разговор с режиссёром Гульнарой Головинской, которая предложила вернуть на сцену спектакль по пьесе «Эвридика», где Бикбаев играл Орфея.

«Сейчас у нас есть задумка где-то осенью, когда у Гульнары будут свободные даты, возродить этот спектакль», — сообщил он.

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