Синоптики спрогнозировали сильный ветер в ЯНАО на выходных

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Синоптики прогнозируют сильный ветер в Ямало-Ненецком автономном округе на выходных.
Синоптики спрогнозировали сильный ветер в ЯНАО на выходных
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  • © gruizza

Как сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС, скорость ветра в ЯНАО на выходных может достигать 20 м/с.

В субботу, 25 июня, возможны кратковременный дождь и гроза. При этом температура воздуха поднимется до +28 °C. 

К вечеру воскресенья, 26 июня, температура опустится до +17 °C, ожидаются дождь и гроза.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра Meteo Александр Шувалов рассказал, что на следующей неделе на Урал и в Тюменскую область придёт осенняя погода.

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