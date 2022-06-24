Синоптики спрогнозировали сильный ветер в ЯНАО на выходных

Синоптики прогнозируют сильный ветер в Ямало-Ненецком автономном округе на выходных.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС, скорость ветра в ЯНАО на выходных может достигать 20 м/с.

В субботу, 25 июня, возможны кратковременный дождь и гроза. При этом температура воздуха поднимется до +28 °C.

К вечеру воскресенья, 26 июня, температура опустится до +17 °C, ожидаются дождь и гроза.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра Meteo Александр Шувалов рассказал, что на следующей неделе на Урал и в Тюменскую область придёт осенняя погода.