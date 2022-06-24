Вильфанд предупредил о возможности высокого индекса ультрафиолета в Москве

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Высокий индекс ультрафиолета ожидается в ближайшие дни в Москве, сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд предупредил о возможности высокого индекса ультрафиолета в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Если говорить о ближайших днях, то очень высокий индекс ультрафиолета в умеренных широтах — это касается Московской и сопредельных областей, и чуть севернее — это касается Ярославской области, даже Вологодской и Псковской, что редко бывает. И центральные черноземные области — это Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в этих регионах сейчас ультрафиолетовый индекс от шести до восьми.

Отмечается, что при значениях индекса от трёх до семи специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом.

При значениях от восьми и выше, по их оценкам, лучше всего пережидать полуденные часы внутри помещения.

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