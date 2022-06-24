В ЯНАО за сутки вдвое выросло число природных пожаров

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В Ямало-Ненецком автономном округе за сутки вдвое выросло количество природных пожаров. Сейчас в регионе действует 17 природных пожаров на общей площади 276,7 га.
В ЯНАО за сутки вдвое выросло число природных пожаров
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сайт окружного Департамента природных ресурсов и экологии.

Благодаря действиям 245 спасателей за сутки в ЯНАО ликвидировали девять природных пожаров.

А в Нижегородской области, по сообщениям pravda-nn.ru, в 2022 году планируют восстановить 14,2 тыс. га леса. Об этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, в текущем году леса в области восстановлены на площади 8,5 тыс. га.

Ранее первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников заявил, что в регионе ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров.

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