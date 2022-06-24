В ЯНАО за сутки вдвое выросло число природных пожаров
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сайт окружного Департамента природных ресурсов и экологии.
Благодаря действиям 245 спасателей за сутки в ЯНАО ликвидировали девять природных пожаров.
А в Нижегородской области, по сообщениям pravda-nn.ru, в 2022 году планируют восстановить 14,2 тыс. га леса. Об этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин.
По его словам, в текущем году леса в области восстановлены на площади 8,5 тыс. га.
Ранее первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников заявил, что в регионе ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров.