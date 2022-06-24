Метеоролог Шувалов рассказал об ухудшении погоды на Урале и в Тюменской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
По его словам, погода начнёт ухудшаться в воскресенье, 26 июня: ожидается дождь, температура составит около +15 °C.
«В понедельник средняя температура составит +10...+15 °C. Дожди принесут снижение температуры в Сургут и Омск. Во вторник после сильной грозы похолодает с +29 до +20 °C в Новосибирске. И такая погода с дождями и температурой на шесть-восемь градусов ниже климатической нормы, что соответствует сентябрьским значениям, задержится как минимум на пять дней», — рассказал Шувалов.
Потепление в этих регионах ожидается в начале июля.