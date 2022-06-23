В Оренбурге откроют выставку, посвящённую Юрию Шатунову

В Оренбурге откроют выставку «Последний май», посвящённую Юрию Шатунову.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным, близким Юрия Шатунова, всем поклонникам его творчества. Очень горько, когда талантливые люди уходят так рано. 48 лет — впереди могла быть ещё целая жизнь. Пусть слова сочувствия помогут пережить боль утраты», — заявил глава Оренбурга Сергей Салмин.

Он также поддержал идею открытия мемориальной выставки.

«Все желающие смогут ознакомиться с архивными материалами, принести цветы и почтить память исполнителя. Мемориальная выставка «Последний май» будет открыта в Доме памяти на проспекте Победы», — уточнил Салмин.

Экспозиция откроется 24 июня. Посетить её можно до 7 июля.

Ранее солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала сообщение о смерти Юрия Шатунова.