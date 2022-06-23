Опрос: россияне рассказали о любимых песнях в исполнении Юрия Шатунова

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Сайт kp.ru провёл опрос, посвящённый любимым песням россиян в исполнении Юрия Шатунова.
Опрос: россияне рассказали о любимых песнях в исполнении Юрия Шатунова
  • globallookpress.com
  • © Evguenii Matveev

Больше всего из репертуара «Ласкового мая» респондентам нравится композиция «Седая ночь». За неё проголосовали 63% опрошенных.

Второе место заняли «Белые розы» (56%).

В список также попали «Детство» (35%) и «Розовый вечер» (33%).

Вместе с этим участники исследования назвали такие треки, как «А лето цвета», «Забудь», «Глупые снежинки», «Не бойся», «Запиши мой голос на кассету» и «После выпускного».

В опросе приняли участие 15,2 тыс. пользователей соцсетей. Допускалось несколько вариантов ответа.

Ранее солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала сообщение о смерти Юрия Шатунова.

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