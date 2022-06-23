Татьяна Буланова поделилась воспоминаниями о Юрии Шатунове

Певица Татьяна Буланова поделилась воспоминаниями о своём коллеге Юрии Шатунове.

«Он замечательный человек. Недавно я видела какой-то старый клип с ним и вспомнила, как мы работали вместе в Германии. Он рассказывал о своей жизни — было не так всё просто и легко», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

Как отметила Буланова, Шатунов оставил после себя прекрасные песни и музыкальное наследие.

«Очень много классных и красивых треков, знаменитых хитов. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — цитирует певицу «Вечерняя Москва».

Ранее представитель Шатунова сообщил, что сердце Юрия Шатунова остановилось в машине скорой помощи в ночь на 23 июня.