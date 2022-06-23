В Москве 25 июня стартует фестиваль детской моды и стиля

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В «Технограде» на ВДНХ 25 июня стартует фестиваль детской моды и стиля. Гостям мероприятия покажут 25 коллекций детской одежды отечественных дизайнеров.
В Москве 25 июня стартует фестиваль детской моды и стиля
  • РИА Новости

Как сообщает «Москва 24», основное событие — показ мод — начнётся 25 июня в 18:00.

Открытие фестиваля назначено на 15:00.

В рамках мероприятий модные эксперты проведут лекции и расскажут, чем детская мода отличается от взрослой и какое будущее ждёт эту сферу.

Позже пройдёт встреча для начинающих блогеров и их родителей: детям расскажут, как продвигать свой бренд, и обратят внимание на распространённые ошибки.

Ранее издание «Вести Подмосковья» передавало, что в Москве в рамках фестиваля «Модная столица» на бульварах расскажут об истории моды в России и покажут образцы костюмов различных эпох.

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