В Москве 25 июня стартует фестиваль детской моды и стиля
- РИА Новости
Как сообщает «Москва 24», основное событие — показ мод — начнётся 25 июня в 18:00.
Открытие фестиваля назначено на 15:00.
В рамках мероприятий модные эксперты проведут лекции и расскажут, чем детская мода отличается от взрослой и какое будущее ждёт эту сферу.
Позже пройдёт встреча для начинающих блогеров и их родителей: детям расскажут, как продвигать свой бренд, и обратят внимание на распространённые ошибки.
Ранее издание «Вести Подмосковья» передавало, что в Москве в рамках фестиваля «Модная столица» на бульварах расскажут об истории моды в России и покажут образцы костюмов различных эпох.