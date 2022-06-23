Синоптики предупредили о грозах в Симферополе и Севастополе 24 и 25 июня

Синоптики и представители МЧС Крыма предупредили жителей полуострова о ливнях и грозах в Симферополе и Севастополе 24 и 25 июня.

«Днём 24 июня и в течение суток 25 июня в городе Симферополе ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15—20 м/с», — приводит сообщение пресс-службы МЧС региона «Крыминформ».

Аналогичный прогноз погоды актуален и для Севастополя.

По данным издания «Новый Севастополь», 24 июня в городе ожидаются северный ветер с порывами в пределах 9—14 м/с, дождь, гроза.

Дневная температура — не выше +24 °С.

25 июня в Севастополе неблагоприятные погодные условия сохранятся.

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