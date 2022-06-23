Синоптики прогнозируют на выходных грозы в Самарской области

По прогнозам синоптиков, в Самарской области на выходных ожидаются грозы.

Об этом сообщает volga.news.

В четверг, 23 июня, температура в Самарской области составит +25...+30 °C. Ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. При грозе порывы ветра могут достигать 15—20 м/c.

24 июня, в пятницу, днём переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15—20 м/c.

В субботу, 25 июня, днём переменная облачность без осадков, температура опустится до +13...+18 °C. Ветер северо-восточный, 7—12 м/с.