Синоптики прогнозируют на выходных грозы в Самарской области
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Об этом сообщает volga.news.
В четверг, 23 июня, температура в Самарской области составит +25...+30 °C. Ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. При грозе порывы ветра могут достигать 15—20 м/c.
24 июня, в пятницу, днём переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15—20 м/c.
В субботу, 25 июня, днём переменная облачность без осадков, температура опустится до +13...+18 °C. Ветер северо-восточный, 7—12 м/с.