Синоптики спрогнозировали жару в европейской части России с 23 июня
- РИА Новости
Об изменениях погоды «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
По её словам, в четверг, 23 июня, с запада придёт антициклон, вследствие чего произойдёт потепление и прекратятся осадки.
«Поэтому к концу рабочей недели в центре европейской России температура днём повысится до +23...+28 °C, а в выходные — и до +30 °C», — добавила Паршина.
Жара задержится надолго, так как антициклон распространится до высоты в 5 км.
Аномальная жара также удержится в Алтайском крае — около +30 °C, на юге Красноярского края — до +35 °C. В ЯНАО — до +28 °C.
Ранее, как передавал сайт volga.news, 23 июня температура в Самарской области составит +25...+30 °C.