Синоптики спрогнозировали жару в европейской части России с 23 июня

Синоптики Гидрометцентра прогнозируют жару в центре европейской части России к концу рабочей недели.

Об изменениях погоды «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По её словам, в четверг, 23 июня, с запада придёт антициклон, вследствие чего произойдёт потепление и прекратятся осадки.

«Поэтому к концу рабочей недели в центре европейской России температура днём повысится до +23...+28 °C, а в выходные — и до +30 °C», — добавила Паршина.

Жара задержится надолго, так как антициклон распространится до высоты в 5 км.

Аномальная жара также удержится в Алтайском крае — около +30 °C, на юге Красноярского края — до +35 °C. В ЯНАО — до +28 °C.

Ранее, как передавал сайт volga.news, 23 июня температура в Самарской области составит +25...+30 °C.