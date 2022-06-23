Синоптики спрогнозировали жару в европейской части России с 23 июня

Короткая ссылка
Синоптики Гидрометцентра прогнозируют жару в центре европейской части России к концу рабочей недели.
Синоптики спрогнозировали жару в европейской части России с 23 июня
  • РИА Новости

Об изменениях погоды «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По её словам, в четверг, 23 июня, с запада придёт антициклон, вследствие чего произойдёт потепление и прекратятся осадки. 

«Поэтому к концу рабочей недели в центре европейской России температура днём повысится до +23...+28 °C, а в выходные — и до +30 °C», — добавила Паршина.

Жара задержится надолго, так как антициклон распространится до высоты в 5 км.

Аномальная жара также удержится в Алтайском крае — около +30 °C, на юге Красноярского края — до +35 °C. В ЯНАО — до +28 °C.

Ранее, как передавал сайт volga.news, 23 июня температура в Самарской области составит +25...+30 °C. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить