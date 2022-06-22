В Челябинской области ожидается жара до +35 °С

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В Челябинской области в конце рабочей недели ожидается жара до +35 °С.
В Челябинской области ожидается жара до +35 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

«24 июня дневная температура воздуха на юге Челябинской области прогреется до +35 °С. В регионе будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы», — рассказали синоптики.

К выходным температура на юге региона опустится до +30 °С. Средняя дневная температура по области в субботу составит +21...+26 °С.

Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде на юге России.

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