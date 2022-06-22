В Челябинской области ожидается жара до +35 °С
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.
«24 июня дневная температура воздуха на юге Челябинской области прогреется до +35 °С. В регионе будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы», — рассказали синоптики.
К выходным температура на юге региона опустится до +30 °С. Средняя дневная температура по области в субботу составит +21...+26 °С.
Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде на юге России.