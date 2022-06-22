Наталья Варлей рассказала об отношении СМИ к её ролям

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей, которой 22 июня исполнилось 75 лет, рассказала об отношении СМИ к её ролям.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что обычно половина передачи к её юбилеям посвящена «Кавказской пленнице» и «Вию».

«Мне просто обидно за остальные свои роли, у которых не сложилось такой судьбы, как у «Кавказской пленницы» и «Вия». Этим картинам просто не повезло: они снимались не в то время», — отметила Варлей.

Актриса напомнила, что сыграла более чем в 60 фильмах, причём роли отличались по типажу.

«И всё равно меня представляют «студентка, спортсменка, комсомолка». Сложно уже с этим смиряться», — добавила она.

Ранее студентка ГИТИСа Катерина Беккер в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в новом сериале Александра Цоя «Смычок», в котором сыграла главную роль.