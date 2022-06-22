Наталья Варлей рассказала об отношении СМИ к её ролям

Короткая ссылка
Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей, которой 22 июня исполнилось 75 лет, рассказала об отношении СМИ к её ролям.
Наталья Варлей рассказала об отношении СМИ к её ролям
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что обычно половина передачи к её юбилеям посвящена «Кавказской пленнице» и «Вию».

«Мне просто обидно за остальные свои роли, у которых не сложилось такой судьбы, как у «Кавказской пленницы» и «Вия». Этим картинам просто не повезло: они снимались не в то время», — отметила Варлей.

Актриса напомнила, что сыграла более чем в 60 фильмах, причём роли отличались по типажу.

«И всё равно меня представляют «студентка, спортсменка, комсомолка». Сложно уже с этим смиряться», — добавила она.

Ранее студентка ГИТИСа Катерина Беккер в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в новом сериале Александра Цоя «Смычок», в котором сыграла главную роль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить