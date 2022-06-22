Эдгард Запашный прокомментировал сообщение о смерти Пьера Нарцисса

Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал сообщение о смерти музыканта Пьера Нарцисса.

В беседе с Пятым каналом он заявил, что ничто не предвещало беды.

«Вчера вечером ему стало плохо на тренировке по боксу, и его доставили в больницу. Предварительный диагноз — почечная недостаточность. Сегодня у него должен был состояться бой с Николаем Лукинским», — сообщил Запашный.

Ранее солист группы «Корни» Александр Бердников в беседе с телеканалом «360» поделился воспоминаниями о музыканте Пьере Нарциссе.