Эдгард Запашный прокомментировал сообщение о смерти Пьера Нарцисса

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Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал сообщение о смерти музыканта Пьера Нарцисса.
Эдгард Запашный прокомментировал сообщение о смерти Пьера Нарцисса
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В беседе с Пятым каналом он заявил, что ничто не предвещало беды.

«Вчера вечером ему стало плохо на тренировке по боксу, и его доставили в больницу. Предварительный диагноз — почечная недостаточность. Сегодня у него должен был состояться бой с Николаем Лукинским», — сообщил Запашный.

Ранее солист группы «Корни» Александр Бердников в беседе с телеканалом «360» поделился воспоминаниями о музыканте Пьере Нарциссе.

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