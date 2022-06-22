Цискаридзе рассказал о предстоящем концерте выпускников Академии им. Вагановой

Ректор Академии Русского балета, народный артист России Николай Цискаридзе рассказал о большом отчётном концерте выпускников Академии им. Вагановой, который пройдёт 23 июня в Кремлёвском дворце.

В беседе с сайтом издания «Аргументы и Факты» он отметил, что в первом акте будет три номера — «Танцы дня и ночи» из оперы Амилькаре Понкьелли «Джоконда», «Фестиваль цветов в Дженцано» Августа Бурнонвиля и небольшой балет Леонида Лавровского на музыку симфонии №1 Сергея Прокофьева.

Во втором отделении зрителей ждёт третий акт балета Глазунова «Раймонда» в хореографической версии Григоровича, посвящённый его 95-летию.

«Музыкальный материал подбираю так, чтобы каждого показать с лучшей стороны. Я против уравниловки в искусстве, против того, чтобы все танцевали соло. Соло должны танцевать только те, кто может», — рассказал Цискаридзе о подготовке к концерту.

Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой — самое старое учебное заведение в области классического балета. Николай Цискаридзе является её ректором с 2013 года.