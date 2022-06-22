В Приморье объявили штормовое предупреждение 23 и 24 июня из-за сильных дождей в отдельных регионах.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia c ссылкой на Примгидромет.

«Наиболее интенсивные дожди ожидаются ночью и утром 24 июня: на большей территории сильные (15—45 мм за 12 часов и менее), локально очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее). В отдельных районах дожди будут сопровождаться грозами, усилением ветра до 15—20 м/с», — уточнили синоптики.

По данным специалистов, 22 и 23 июня во Владивостоке ожидается временами сильный дождь.

Общее количество выпавших осадков в городе может составить до 30 мм.

Ранее URA.RU передавало, что 23 июня в Челябинской области температура воздуха может подняться до +31 °С.