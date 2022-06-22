В Приморье объявили штормовое предупреждение 23 и 24 июня

Короткая ссылка
В Приморье объявили штормовое предупреждение 23 и 24 июня из-за сильных дождей в отдельных регионах.
В Приморье объявили штормовое предупреждение 23 и 24 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia c ссылкой на Примгидромет.

«Наиболее интенсивные дожди ожидаются ночью и утром 24 июня: на большей территории сильные (15—45 мм за 12 часов и менее), локально очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее). В отдельных районах дожди будут сопровождаться грозами, усилением ветра до 15—20 м/с», — уточнили синоптики.

По данным специалистов, 22 и 23 июня во Владивостоке ожидается временами сильный дождь.

Общее количество выпавших осадков в городе может составить до 30 мм. 

Ранее URA.RU передавало, что 23 июня в Челябинской области температура воздуха может подняться до +31 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить