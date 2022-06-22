Телеведущая Чурикова выразила соболезнования в связи со смертью Пьера Нарцисса

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Директор по запуску канала «MTV Россия» и телеведущая Яна Чурикова выразила соболезнования в связи со смертью музыканта Пьера Нарцисса.
Телеведущая Чурикова выразила соболезнования в связи со смертью Пьера Нарцисса
  • РИА Новости

«В это невозможно поверить. Настолько жизнелюбивый и яркий, энергичный. Эти новости не монтируются с реальностью, слов не находится. Если почитать, что пишет дочка про него, это настолько трогательно. У него всегда была улыбка и позитив, несмотря ни на что», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

Чурикова выразила надежду, что Пьер Нарцисс останется в памяти зрителей как человек, даривший своё искусство и улыбку.

Ранее kp.ru сообщал, что Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет.

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