Телеведущая Чурикова выразила соболезнования в связи со смертью Пьера Нарцисса

Директор по запуску канала «MTV Россия» и телеведущая Яна Чурикова выразила соболезнования в связи со смертью музыканта Пьера Нарцисса.

«В это невозможно поверить. Настолько жизнелюбивый и яркий, энергичный. Эти новости не монтируются с реальностью, слов не находится. Если почитать, что пишет дочка про него, это настолько трогательно. У него всегда была улыбка и позитив, несмотря ни на что», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

Чурикова выразила надежду, что Пьер Нарцисс останется в памяти зрителей как человек, даривший своё искусство и улыбку.

Ранее kp.ru сообщал, что Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет.