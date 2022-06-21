В Челябинской области предупредили о жаре до +31 °С

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В Челябинской области ожидается жаркая погода.
В Челябинской области предупредили о жаре до +31 °С
  • globallookpress.com
  • © Sven Hoppe/dpa

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В четверг, 23 июня, дневная температура воздуха в регионе прогреется до +26...+31 °С. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы», — заявили синоптики.

В пятницу, 24 июня, ожидается +23...+28 °С, на юге региона — до +33 °С.

Также стало известно, что в Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение. По прогнозу регионального Гидрометцентра, вечером 21 июня и в течение суток 22 и 23 июня местами возможны грозы с градом и шквалом до 20—25 м/с, передаёт «СвоёТВ».

В краевом МЧС напомнили о рисках при грозе в дороге.

«Если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от своего транспортного средства», — отметили в ведомстве.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и области в ближайшие выходные.

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