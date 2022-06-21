Музыканты группы «Кино» рассказали о работе с сыном Виктора Цоя

Бас-гитарист раннего состава группы «Кино» Александр Титов и басист Игорь Тихомиров рассказали о работе с Александром Цоем, сыном Виктора Цоя.

«Если бы не он, думаю, этот проект не возник бы никогда. Он наш реальный продюсер, который всё знает и умеет», — заявил Тихомиров в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Со своей стороны, Титов отметил, что в Александре угадываются черты отца.

«Он очень много взял от матери Марьяны. От неё у него есть внутренняя твёрдость. А от Виктора — артистизм, потрясающее чувство слова, вкуса и стиля», — сообщил музыкант.

Ранее Александр Цой в беседе с «Известиями» рассказал о предстоящем концерте группы «Кино» 21 июня в Санкт-Петербурге в честь 60-летия отца.