Музыкант группы «Кино» Титов рассказал о причинах актуальности песен Цоя

Бас-гитарист раннего состава группы «Кино» Александр Титов рассказал о причинах актуальности песен Виктора Цоя.

«Я не знаю точного ответа. Честно говоря, никто из нас не ожидал такого долголетия. Но эти песни живут. Они превратились в бессмертное наследие. На них выросло несколько поколений, которые в раннем возрасте к этим песням обратились. Я замечаю, что все эти люди одного мировоззрения и воспитания», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, эти песни, с одной стороны, универсальны, а с другой — трагедия, которая произошла с Цоем, «подпитывает» этот материал.

Ранее Александр Цой в беседе с «Известиями» рассказал о предстоящем концерте группы «Кино» 21 июня в Санкт-Петербурге в честь 60-летия отца.