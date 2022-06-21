В честь юбилея Цоя в Петербурге включили световые проекции

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В честь юбилея Виктора Цоя 21 июня на двух проспектах Санкт-Петербурга включили световые проекции с изображениями рок-музыканта.
В честь юбилея Цоя в Петербурге включили световые проекции

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу СПБ ГБУ «Ленсвет».

Портреты Виктора Цоя, которому 21 июня 2022 года могло бы исполниться 60 лет, можно увидеть на домах, расположенных на Кондратьевском проспекте, 14, и Каменоостровском проспекте, 26-28, литера А. Согласно архивам, Цой ездил на троллейбусе №3, который проходил по Кондратьевскому проспекту, в студию звукозаписи на Панфиловой улице.

За основу для инсталляции взяты фотографии с концертов «Кино» в 1986 году и в 1988 году. Авторами снимков являются Юрий Чашкин и Дмитрий Кондрат.

Ранее в разговоре с «Известия» сын Виктора Цоя рассказал о предстоящем концерте в честь юбилея музыканта.

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