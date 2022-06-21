В Москве утвердили предмет охраны дома-мастерской автора монумента «Рабочий и колхозница»

В Москве утвердили предмет охраны дома-мастерской Веры Мухиной — советского скульптора и автора монумента «Рабочий и колхозница».

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу департамента культурного наследия столицы.

Любые реставрационные работы на данном объекте теперь должны будут проводиться с учетом собранных данных. В предмет охраны включены конструкция крыши и треугольное окно в ней, капитальные стены, перегородки, перекрытия, деревянная парадная лестница с балюстрадой, а также архитектурно-художественное оформление фасадов здания, его материалов и мемориальная мраморная доска.

«Дом Веры Мухиной имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Эксперты изучили и описали исторический облик здания, его роль в архитектурном ансамбле района и все элементы», — заявила заммэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Дом Мухиной расположен по адресу: Пречистенский переулок, 5а. Он был построен в 1947 году.