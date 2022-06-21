Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Ульяновской области

Согласно прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, на этой неделе в Ульяновскую область придут дожди и грозы.

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Об этом сообщает mosaica.ru. Во вторник, 21 июня, температура составит +21...+26 °С, ветер северо-западный, 7—12 м/с. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. 22 июня днём воздух прогреется до +25...+30 °С, ветер южный, 4—9 м/с. Вероятны осадки с грозой. В четверг, 23 июня, ветер южный, температура днём +24...+29 °С, кратковременный дождь и гроза. Ранее, как сообщало kp.ru, городской Гидрометцентр сообщил о потеплении в Петербурге.