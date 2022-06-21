Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Ульяновской области

Короткая ссылка
Согласно прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, на этой неделе в Ульяновскую область придут дожди и грозы.
Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Ульяновской области
  • Gettyimages.ru
  • © Yiu Yu Hoi

Об этом сообщает mosaica.ru.

Во вторник, 21 июня, температура составит +21...+26 °С, ветер северо-западный, 7—12 м/с. Местами кратковременный дождь, возможна гроза.

22 июня днём воздух прогреется до +25...+30 °С, ветер южный, 4—9 м/с. Вероятны осадки с грозой.

В четверг, 23 июня, ветер южный, температура днём +24...+29 °С, кратковременный дождь и гроза.

Ранее, как сообщало kp.ru, городской Гидрометцентр сообщил о потеплении в Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить