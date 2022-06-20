Метеоролог Старков прокомментировал погоду в Москве

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Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков прокомментировал погоду в Москве.
Метеоролог Старков прокомментировал погоду в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«За вторник и среду выпадет от четверти до половины месячной нормы осадков. При этом существенно похолодает, дневная температура понизится до +17...+18 °С. Но уже во второй половине недели установится сухая и очень тёплая погода», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, ночная температура поднимется до +15...+17 °С, дневная — постепенно до +27...+30 °С.

«Таким образом, к следующим выходным в Москву придёт первая в этом сезоне жара», — сообщил Старков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с каналом «Москва 24» рассказал, когда в столицу вернётся тёплая погода.

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