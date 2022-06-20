В Самарской области запустили литературные автобусы

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В Самарской области стартовал второй этап регионального просветительского проекта «Ехать и читать!».
В Самарской области запустили литературные автобусы
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает volga.news.

В сентябре 2020 года в регионе запустили первый литературный транспорт — 132 вагона электропоездов были укомплектованы электронными книжными полками для бесплатного скачивания.

Проект получил грантовую поддержку Российского фонда культуры.

«Смысл проекта «Ехать и читать!» в том, чтобы у нас в губернии сформировалась доступная среда для чтения», — заявила руководитель отдела по связям с общественностью Самарской областной библиотеки Светлана Семенцова.

Теперь электронные издания можно будет скачать не только в электричках, но и в автобусах и маршрутках.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области запустили программу «Лето в библиотеке».

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