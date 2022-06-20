«Земляне», Uma2rman и Стас Пьеха выступят на фестивале в «Лужниках»

Короткая ссылка
«Земляне», Uma2rman, Стас Пьеха и многие другие артисты выступят 25 июня в СК «Лужники» на музыкальном фестивале «Звёзды Русского Радио».
«Земляне», Uma2rman и Стас Пьеха выступят на фестивале в «Лужниках»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Мероприятие продлится шесть часов. На сцену также выйдут Ирина Дубцова, Владимир Пресняков, Валерия, DAVA, Сосо Павлиашвили, Ольга Серябкина, Слава, Александр Шоуа & Непара, Анна Семенович, Люся Чеботина, Anna Asti, «Город 312», Юлия Савичева, Наталья Подольская и другие звёзды российской эстрады. Кроме того, гостей ждут квесты, мастер-классы и прочие активности. 

Фестиваль пройдёт в рамках Дня московского спорта. Вход свободный.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить