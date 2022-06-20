«Земляне», Uma2rman и Стас Пьеха выступят на фестивале в «Лужниках»

«Земляне», Uma2rman, Стас Пьеха и многие другие артисты выступят 25 июня в СК «Лужники» на музыкальном фестивале «Звёзды Русского Радио».

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Мероприятие продлится шесть часов. На сцену также выйдут Ирина Дубцова, Владимир Пресняков, Валерия, DAVA, Сосо Павлиашвили, Ольга Серябкина, Слава, Александр Шоуа & Непара, Анна Семенович, Люся Чеботина, Anna Asti, «Город 312», Юлия Савичева, Наталья Подольская и другие звёзды российской эстрады. Кроме того, гостей ждут квесты, мастер-классы и прочие активности. Фестиваль пройдёт в рамках Дня московского спорта. Вход свободный.