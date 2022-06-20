Дочь Рождественского рассказала о мероприятиях в честь 90-летия со дня рождения поэта
- РИА Новости
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В беседе с «Российской газетой» она заявила, что на родине поэта — в селе Косиха — состоится большой концерт с участием Ларисы Долиной и Александра Розенбаума.
«Я очень люблю туда приезжать, это одно из самых красивых мест на земле: столетние березы, чудесный вид с огромной дюны вниз на дубовый бор и небольшую речку. Там нет никакого обустройства, человек не трогает природу, там всё по-настоящему. Приедет весь Алтай», — сообщила Рождественская.
Также запланирован концерт в Барнауле.
Кроме того, должны состояться концерты в Сочи и Москве.
Вдова Владимира Этуша Елена накануне 100-летия со дня рождения народного артиста СССР вспомнила в беседе с «Известиями» о последней роли, которую он сыграл в возрасте 96 лет.