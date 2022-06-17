«Авиалесоохрана»: два лесных пожара зафиксировали в Пермском крае
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на оперативную сводку на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».
«На 00:00 (мск) 16 июня на территории России действовало 62 лесных пожара на площади, пройденной огнём, 21 956 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе: два пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнём, 2 га (Пермский край)», — говорится в сообщении.
В то же время, на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщается лишь об одном очаге лесного пожара, который был зарегистрирован за минувшие сутки.
Ландшафтных пожаров, связанных с горением травы, не выявлено, уточнили при этом в ведомстве.
Как ранее передавал НТВ, глава Рослесхоза Иван Советников рассказал о работе по восстановлению лесов.