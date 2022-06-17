«Авиалесоохрана»: два лесных пожара зафиксировали в Пермском крае

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В лесах Пермского края зафиксировали два пожара.
«Авиалесоохрана»: два лесных пожара зафиксировали в Пермском крае
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на оперативную сводку на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

«На 00:00 (мск) 16 июня на территории России действовало 62 лесных пожара на площади, пройденной огнём, 21 956 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе: два пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнём, 2 га (Пермский край)», — говорится в сообщении.

В то же время, на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщается лишь об одном очаге лесного пожара, который был зарегистрирован за минувшие сутки.

Ландшафтных пожаров, связанных с горением травы, не выявлено, уточнили при этом в ведомстве.

Как ранее передавал НТВ, глава Рослесхоза Иван Советников рассказал о работе по восстановлению лесов.

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