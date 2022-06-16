В ЯНАО прогнозируют жару и грозы в выходные
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Об этом пишет URA.RU.
В пятницу, 17 июня, температура воздуха в регионе достигнет +25 °С. Днём и ночью местами кратковременный дождь с грозой в отдельных районах, ветер с порывами до 14 м/с, говорится в сообщении.
В субботу, 18 июня, на территории округа температура воздуха поднимется до +26 °С. Днём и ночью также небольшой дождь.
В воскресенье температура повысится до +28 °С, ожидается небольшой дождь.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с каналом «Москва 24» рассказал, когда в столицу возвратится тёплая погода.