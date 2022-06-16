В ЯНАО прогнозируют жару и грозы в выходные

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В Обь-Иртышском УГМС сообщили, что в ближайшие выходные в Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются дождь и местами грозы.
В ЯНАО прогнозируют жару и грозы в выходные
  • Gettyimages.ru
  • © Donat Photography / EyeEm

Об этом пишет URA.RU.

В пятницу, 17 июня, температура воздуха в регионе достигнет +25 °С. Днём и ночью местами кратковременный дождь с грозой в отдельных районах, ветер с порывами до 14 м/с, говорится в сообщении.

В субботу, 18 июня, на территории округа температура воздуха поднимется до +26 °С. Днём и ночью также небольшой дождь.

В воскресенье температура повысится до +28 °С, ожидается небольшой дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с каналом «Москва 24» рассказал, когда в столицу возвратится тёплая погода.

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