Цискаридзе предположил, почему в России закончилась эпоха великих артистов

Николай Цискаридзе, народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой, выразил мнение, что эпоха великих артистов в стране закончилась. Произошло это из-за того, что отношение его современных коллег к профессии сильно изменилось, считает танцовщик.

«Для меня отправной точкой того, что в театре что-то изменилось и поехала крыша, было, когда я пришёл утром на работу и увидел, как муж одной из балерин с заведующим труппой стоят в ботинках уличных, в верхней одежде, в кепке и разговаривают прямо на сцене. Плисецкая, Васильев, Образцова, Архипова — мы сцену обходили всегда. Мы никогда не пересекали сцену. Это святотатство... Мы с этим пытались бороться, но мы этот бой проиграли», — сказал он в интервью Пятому каналу в рамках проекта «ОтЛичная жизнь».

Ранее заслуженная артистка России, певица Яна Иванилова в беседе с ФАН рассказала о востребованности жанра камерной вокальной музыки в России.