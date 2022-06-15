Цискаридзе предположил, почему в России закончилась эпоха великих артистов

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Николай Цискаридзе, народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой, выразил мнение, что эпоха великих артистов в стране закончилась. Произошло это из-за того, что отношение его современных коллег к профессии сильно изменилось, считает танцовщик.
Цискаридзе предположил, почему в России закончилась эпоха великих артистов
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

«Для меня отправной точкой того, что в театре что-то изменилось и поехала крыша, было, когда я пришёл утром на работу и увидел, как муж одной из балерин с заведующим труппой стоят в ботинках уличных, в верхней одежде, в кепке и разговаривают прямо на сцене. Плисецкая, Васильев, Образцова, Архипова — мы сцену обходили всегда. Мы никогда не пересекали сцену. Это святотатство... Мы с этим пытались бороться, но мы этот бой проиграли», — сказал он в интервью Пятому каналу в рамках проекта «ОтЛичная жизнь».

Ранее заслуженная артистка России, певица Яна Иванилова в беседе с ФАН рассказала о востребованности жанра камерной вокальной музыки в России.

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