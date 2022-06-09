Театральный фестиваль «Толстой» пройдёт 8—10 июля в Тульской области

Театральный фестиваль «Толстой» состоится 8—10 июля в Тульской области.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

В 2022 году темой фестиваля станет детство, поскольку 170 лет назад была написана одноимённая повесть.

Главное событие фестиваля — спектакль «Война и мир» Театра Вахтангова. Также программа включает постановку по «Анне Карениной» Анны Сигаловой, песенный спектакль из Новосибирска, спектакль Тульского ТЮЗа о Толстом и театрах.

«Мы получили грант Фонда культурных инициатив впервые. Приезжали участники из других регионов и провели неделю у нас, изучали архивы, общались с сотрудниками, с людьми и делали специальный проект для нас. Всё это будет показано на фестивале», — заявила директор музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.

Кроме того, запланированы детские программы.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.