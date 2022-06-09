Эксперт по имиджу рассказала о трендах купального сезона
- Gettyimages.ru
- © skynesher
«В этом году мода приветствует бретельки, необычные вырезы и прочие романтические элементы. Но даже если у вас фигура «плюс сайз» и приходится выбирать сплошной вариант, это не должна быть скучная модель», — пояснила она в беседе с «Вечерней Москвой».
Как отметила Богданова, мода стремится к комфорту и тяжёлые принты, агрессивные элементы уходят на второй план.
По словам эксперта, в тренде остаются натуральные материалы, в том числе шёлк, аксессуары из соломки, детали и украшения из дерева.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что Московскую неделю моды планируют провести на нескольких площадках города. Мероприятие откроется 20 июня.