Эксперт по имиджу рассказала о трендах купального сезона

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Эксперт по имиджу и стилю Натали Богданова рассказала о трендах купального сезона.
Эксперт по имиджу рассказала о трендах купального сезона
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

«В этом году мода приветствует бретельки, необычные вырезы и прочие романтические элементы. Но даже если у вас фигура «плюс сайз» и приходится выбирать сплошной вариант, это не должна быть скучная модель», — пояснила она в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила Богданова, мода стремится к комфорту и тяжёлые принты, агрессивные элементы уходят на второй план.

По словам эксперта, в тренде остаются натуральные материалы, в том числе шёлк, аксессуары из соломки, детали и украшения из дерева.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что Московскую неделю моды планируют провести на нескольких площадках города. Мероприятие откроется 20 июня.

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