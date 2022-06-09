В Тюменской области предупредили об усилении ветра до 17 м/с

В Тюменской области в пятницу, 10 июня, ожидаются грозы и усиление ветра.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр регионального ГУ МЧС России.

Днём прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер 6—10 м/с, при грозе порывы до 17 м/с.

Также стало известно, что в Ростовской области из-за чрезвычайно высокой пожароопасности в 15 муниципалитетах штормовое предупреждение действует по 10 июня, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на УМЧС региона.

Местных жителей призвали проявлять осторожность.

Ранее в Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде в республике в ближайшие дни.