В Тюменской области предупредили об усилении ветра до 17 м/с

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В Тюменской области в пятницу, 10 июня, ожидаются грозы и усиление ветра.
В Тюменской области предупредили об усилении ветра до 17 м/с
  • Gettyimages.ru
  • © Rainer Fuhrmann / EyeEm

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр регионального ГУ МЧС России.

Днём прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер 6—10 м/с, при грозе порывы до 17 м/с.

Также стало известно, что в Ростовской области из-за чрезвычайно высокой пожароопасности в 15 муниципалитетах штормовое предупреждение действует по 10 июня, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на УМЧС региона.

Местных жителей призвали проявлять осторожность.

Ранее в Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде в республике в ближайшие дни.

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