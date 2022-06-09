В Петербурге воссоздали мерную икону Петра I

В Санкт-Петербурге воссоздали крестильную икону Петра I. Увидеть её можно в Петропавловской крепости.

Об этом сообщает ОТР.

«Эта икона — почему она называется мерная? Соответствует долготе роста и широте объёма тела младенца, и, соответственно, по этой иконе мы знаем, что маленький царевич родился 49,5 см в высоту и плечики его были 13,5 см», — заявила Марина Логунова, главный научный сотрудник музея истории Петербурга.

Икона заняла своё историческое место у надгробия императора в Петропавловском соборе.

Ранее НСН сообщала, что в Московском метрополитене запустили тематический поезд, посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I.