Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что жаркая погода не задержится в столице надолго.
Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Согласно прогнозу, в городе будет жарко в четверг и пятницу, 9 и 10 июня, когда максимальная температура воздуха составит +26...+28 °С, что превышает норму на три-четыре градуса.

Уже в выходные столбики термометров немного опустятся.

«В субботу, 11 июня, ветер начнёт меняться, температура — понижаться и в ночные, и в дневные часы», — рассказала синоптик в разговоре с «Москвой 24».

12 июня преимущественно без осадков, днём максимальная температура составит +23...+25 °С, ночью — около +14...+16 °С.

13 июня днём местами кратковременный дождь. Днём — +23...+25 °С, ночью — +14...+16 °С.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму ожидаются сильные ливни с градом и штормовой ветер в четверг, 9 июня.

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