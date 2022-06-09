На ремонт и реставрацию объектов Казанского кремля выделят ещё 174 млн рублей

В Казани на ремонтно-реставрационные работы объектов, входящих в ансамбль Казанского кремля, дополнительно выделят более 174,2 млн рублей.

globallookpress.com

© Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает «Бизнес Online». В частности, запланированы ремонтные работы Благовещенского кафедрального собора, губернаторского дворца, юнкерского училища, а также наружных сетей на территории Казанского кремля. Уточняется, что средства поступят из бюджета Татарстана. Ранее «Вести Подмосковья» сообщили, что в парке «Покровское-Стрешнево» началась реставрация главного здания постройки XVIII—XIX веков.