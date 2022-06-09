На ремонт и реставрацию объектов Казанского кремля выделят ещё 174 млн рублей
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
В частности, запланированы ремонтные работы Благовещенского кафедрального собора, губернаторского дворца, юнкерского училища, а также наружных сетей на территории Казанского кремля.
Уточняется, что средства поступят из бюджета Татарстана.
Ранее «Вести Подмосковья» сообщили, что в парке «Покровское-Стрешнево» началась реставрация главного здания постройки XVIII—XIX веков.