Синоптики рассказали о погоде в Карелии в выходные

Синоптики рассказали о погоде в Карелии в ближайшие выходные.

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра.

Так, в субботу, 11-го числа, в регионе ожидается до +24 °С.

Осадков на территории республики не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +19...+24 °С.

В праздничные выходные дни, 12 и 13 июня, в Карелии сохранится тёплая погода. На большей части республики ожидаются небольшие дожди, местами грозы.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с «Невскими новостями» рассказал об осадках в июне в городе.