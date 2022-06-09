Синоптики рассказали о погоде в Карелии в выходные
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Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра.
Так, в субботу, 11-го числа, в регионе ожидается до +24 °С.
Осадков на территории республики не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +19...+24 °С.
В праздничные выходные дни, 12 и 13 июня, в Карелии сохранится тёплая погода. На большей части республики ожидаются небольшие дожди, местами грозы.
Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с «Невскими новостями» рассказал об осадках в июне в городе.