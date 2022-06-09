В Самаре 10 июня пройдёт музыкально-патриотический фестиваль «Виват, Россия!»
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Об этом сообщает volga.news.
Гости фестиваля смогут посетить тематические мастерские по плетению гамаков, вязанию морских узлов и морской флажковой азбуке.
В рамках праздника пройдут кинопоказы фильмов о российском императоре и лекции о Петровской эпохе.
Также на фестивале состоится концерт сводного оркестра Самарского гарнизона, Самарского концертного духового оркестра и Адмиралтейского оркестра из Санкт-Петербурга.
Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.