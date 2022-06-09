В Самаре 10 июня пройдёт музыкально-патриотический фестиваль «Виват, Россия!»

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В Струковском саду Самары 10 июня состоится музыкально-патриотический фестиваль «Виват, Россия!», посвящённый Дню России и 350-летию со дня рождения Петра I.
В Самаре 10 июня пройдёт музыкально-патриотический фестиваль «Виват, Россия!»
  • Gettyimages.ru
  • © Felix Kayser / EyeEm

Об этом сообщает volga.news.

Гости фестиваля смогут посетить тематические мастерские по плетению гамаков, вязанию морских узлов и морской флажковой азбуке.

В рамках праздника пройдут кинопоказы фильмов о российском императоре и лекции о Петровской эпохе.

Также на фестивале состоится концерт сводного оркестра Самарского гарнизона, Самарского концертного духового оркестра и Адмиралтейского оркестра из Санкт-Петербурга.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.

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