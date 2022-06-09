В Петербурге 10 июня откроется восьмой сезон Книжных аллей

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На Малой Конюшенной улице Санкт-Петербурга в пятницу, 10 июня, откроется восьмой сезон книжного фестиваля.
В Петербурге 10 июня откроется восьмой сезон Книжных аллей
  • Gettyimages.ru
  • © Oleh_Slobodeniuk

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В рамках фестиваля представят новинки и бестселлеры российских издательств, организуют выступления поэтов, тематические мастер-классы и лекции.

Также еженедельно до закрытия мероприятия 11 сентября в городе будут проходить кинопоказы советских фильмов под открытым небом.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.

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