В Петербурге 10 июня откроется восьмой сезон Книжных аллей
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
В рамках фестиваля представят новинки и бестселлеры российских издательств, организуют выступления поэтов, тематические мастер-классы и лекции.
Также еженедельно до закрытия мероприятия 11 сентября в городе будут проходить кинопоказы советских фильмов под открытым небом.
Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.