В Петербурге 10 июня откроется восьмой сезон Книжных аллей

На Малой Конюшенной улице Санкт-Петербурга в пятницу, 10 июня, откроется восьмой сезон книжного фестиваля.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В рамках фестиваля представят новинки и бестселлеры российских издательств, организуют выступления поэтов, тематические мастер-классы и лекции.

Также еженедельно до закрытия мероприятия 11 сентября в городе будут проходить кинопоказы советских фильмов под открытым небом.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.