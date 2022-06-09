В Москве наградили молодых кинематографистов — победителей конкурса «Взгляд на город»

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Церемония награждения победителей конкурса «Взгляд на город» прошла на ежегодной выставке «АРХ Москва», открывшейся 8 июня в Гостином дворе.

Об этом пишет kp.ru.

Участники снимали короткометражные игровые и документальные фильмы о столице. Организатором конкурса выступил Институт Генплана по инициативе и при поддержке Москомархитектуры.

«Москва всё время меняется, и мы, градостроители, имеем к этому самое прямое отношение. А как видят перемены в столице все остальные? Что думают о Москве они? Киноконкурс — возможность узнать, каким видит город молодое поколение кинематографистов. И нам рассказали об этом с помощью неожиданных смыслов и ярких образов», — сказала председатель Москомархитектуры, сопредседатель жюри конкурса Юлиана Княжевская.

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