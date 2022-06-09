На ПМЭФ-2022 музыканты из Удмуртии исполнят произведения Чайковского

Короткая ссылка
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) музыканты из Удмуртии исполнят известные произведения П.И. Чайковского.
На ПМЭФ-2022 музыканты из Удмуртии исполнят произведения Чайковского
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртской Республики.

Также отмечается, что делегация из Удмуртии в рамках форума планирует подписать ряд соглашений по развитию торгово-экономических отношений, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и улучшению бизнес-климата в регионе.

Ранее ФАН передавало, что в рамках ПМЭФ-2022 пройдёт фестиваль культуры «Петербургские сезоны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить