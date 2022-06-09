На ПМЭФ-2022 музыканты из Удмуртии исполнят произведения Чайковского
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртской Республики.
Также отмечается, что делегация из Удмуртии в рамках форума планирует подписать ряд соглашений по развитию торгово-экономических отношений, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и улучшению бизнес-климата в регионе.
Ранее ФАН передавало, что в рамках ПМЭФ-2022 пройдёт фестиваль культуры «Петербургские сезоны».