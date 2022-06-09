В Петербурге открылась выставка картин со сценами из жизни Петра I

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В Санкт-Петербурга в день 350-летия со дня рождения Петра I на Марсовом поле открылся большой выставочный проект «30 картин из жизни Петра Великого. 2022».
В Петербурге открылась выставка картин со сценами из жизни Петра I
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом пишет ИА REGNUM.

В рамках проекта представлено 30 исторических картин, на которых художники описали главные достижения первого российского императора.

Проект является реконструкцией экспозиции, которая была создана 150 лет назад по инициативе императора Александра II, в дни празднования 200-летнего юбилея Петра I.

Экспозиция будет открыта круглосуточно и бесплатно с 9 июня по 9 августа 2022 года.

Ранее НСН сообщала, что в Московском метрополитене запустили тематический поезд, посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I.

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