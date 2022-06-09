На один из павильонов ВДНХ установили воссозданные скульптуры советской эпохи

На ВДНХ 8 июня завершился монтаж воссозданных скульптур на павильон № 15 «Радиоэлектроника и связь».

Это фигуры матроса и солдата, а также композиция «Рабочий и колхозница» с гербом РСФСР на центральной части фасада, передаёт НТВ.

Высота боковых скульптур — 2,5 м, центральной композиции — 3,5 м. Они были утрачены в 1958 году.

Для того, чтобы восстановить скульптуры, специалистам пришлось поднять архивы, рассказал куратор проекта реставрации и приспособления павильонов на ВДНХ от департамента капитального ремонта Москвы Игорь Пурынов.

Ранее НСН сообщала, что в Щукинский парк в Москве планируют вернуть беседки в историческом стиле.