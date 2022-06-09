В Санкт-Петербурге пройдут дни культуры Нижегородской области

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В Санкт-Петербурге в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пройдут дни культуры Нижегородской области.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

В частности, 16 июня в Государственной академической капелле Петербурга пройдёт гала-концерт, объединяющий открытие Дней нижегородской культуры в Санкт-Петербурге и возрождение «Русского музыкального общества».

«Удачно, что Дни культуры Нижегородской области попадают в культурную программу ПМЭФ. Таким образом мы сможем показать гостям со всей страны не только наш экономический потенциал и достижения в рамках деловой программы и на стенде, но и наше культурное богатство», — заявил заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович.

Ранее ФАН передавало, что в рамках ПМЭФ-2022 пройдёт фестиваль культуры «Петербургские сезоны».

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