Режиссёр Трофим рассказал о съёмках приквела «Майора Грома»

Режиссёр Олег Трофим рассказал о работе над приквелом картины «Майор Гром: Чумной Доктор».

«Когда мы сняли фильм «Майор Гром: Чумной Доктор», всем — и поклонникам, и создателям — захотелось чуть-чуть лучше узнать главного героя Игоря Грома», — рассказал Трофим в интервью «Известиям».

По его словам, действие новой картины происходит в 1990-е, а главным героем становится отец Грома.

«Этот фильм, как и предыдущий, будет наполнен жанрами, потому что это современное развлекательное, художественное кино», — заявил Трофим.

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