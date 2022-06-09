Актёр Мошечков рассказал о работе над ролью в спектакле Богомолова «Лир»

Сыгравший Регану Корнуэлл в постановке Константина Богомолова «Лир» Антон Мошечков рассказал о своей работе над ролью.

«Спектакль-то не новый. Уже десять лет назад мы выпустили его. Честно говоря, это интересный опыт был. На сегодняшний день я очень люблю этот спектакль... Это было нелегко, но результатами довольны все», — сказал он в интервью Пятому каналу.

Артист объяснил, что участие в подобных крайне необычных постановках — это всегда нечто новое, удивительное. Своеобразное расширение кругозора было интересно всем актёрам, участвовавшим в «Лире».

Постановка по мотивам трагедии Шекспира и произведений Ницше впервые была представлена зрителю десять лет назад. Действие происходит в Москве во время Великой Отечественной войны.

Ранее актёр Сергей Безруков в беседе с URA.RU выразил мнение, что Екатеринбург может посоперничать со многими крупными театральными городами России.