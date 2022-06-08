Актриса Мареева рассказала о своей роли в спектакле «Дядя Жорж»

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Актриса Александра Мареева рассказала о своей роли в спектакле «Дядя Жорж» по мотивам чеховских пьес «Леший» и «Дядя Ваня». Премьера постановки состоится в Театре сатиры.
Актриса Мареева рассказала о своей роли в спектакле «Дядя Жорж»
  • РИА Новости

«Я играю Елену Андреевну, которая присутствует в двух пьесах. Роль очень сложная», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, Сергей Газаров предложил по-другому взглянуть на Антона Чехова.

«Потому что есть некие стереотипы, как нужно играть этого великого драматурга. Зачастую спектакли получаются скучными. А Чехов-то автор очень ироничный, с хорошим чувством юмора, и не писал истории про скучное существование. У каждого из героев нашей постановки есть острые обстоятельства их жизни», — пояснила Мареева.

Как отметила актриса, её героиня вышла замуж за старика, прожила с ним десять лет.

«Её вырвали из столичной жизни и привезли в деревню, к чему она никак не может привыкнуть. Елена Андреевна доходит до такого пика отчаяния, что у неё стираются все рамки дозволенного и недозволенного», — сообщила актриса.

Ранее актёр Сергей Безруков в беседе с URA.RU выразил мнение, что Екатеринбург может посоперничать со многими крупными театральными городами России.

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