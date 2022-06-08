В Крыму ожидается усиление ветра до 20 м/с

В Крыму ожидаются сильные ливни с градом и штормовой ветер в четверг, 9 июня.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«9 июня в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15—20 м/с», — заявили в ведомстве.

На реках возможен подъём уровня воды на 0,5—1,5 м без достижения опасных отметок.

Ранее главный синоптик уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко в разговоре с URA.RU сообщила, что в Свердловской области 7 и 8 июня ожидаются дожди и резкое похолодание.